На Южном Урале продолжает бушевать буран

Дороги Челябинской области все еще заваливает снегом. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.
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