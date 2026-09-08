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Reuters: двое рабочих девять дней выживали в затопленном туннеле в Непале

Reuters: двое рабочих девять дней выживали в затопленном туннеле в Непале

Последствия наводнения в Непале, сентябрь 2026 года © Adnan Abidi Двое рабочих девять дней выживали в туннеле гидроэлектростанции Upper Trishuli 3A после разрушительного наводнения в Непале.

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