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Царьград

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Apple представит складной iPhone Ultra в России за 400 тысяч рублей

Apple представит складной iPhone Ultra в России за 400 тысяч рублей

Apple готовится представить первый складной iPhone Ultra. Устройство поступит в продажу в России в октябре 2026 года, стоимостью около 400 тысяч рублей.

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