Кадровик с миллионным размахом: Минобороны постепенно избавляется от «слабых на кошелек» генералов Генерал Александр Михайлов: «Все преступления в сфере обороны и госбезопасности, совершенные в военное время, я бы приравнивал к измене родине» Ирина Мишина На фото: суд по делу главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова (Фото: Юлия Морозова/ТАСС) Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Александр Михайлов «Кадры решают всё» — эта поговорка из советского прошлого относилась в том числе к руководителям отделов кадров учреждений.
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Многие, конечно, со мной не согласятся, мнение моё редкое, но мне ВООБЩЕ НЕ НРАВИТСЯ эта антикоррупционная история в Министерстве Обороны! Да, скорее всего - там действительно взяточники - НО (!) трубить на весь мир ВО ВРЕМЯ ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ о том, что во главе военного ведомства у нас какой-то клубок коррупционеров...Что военные на фронте подумают? Именно у военных отточена СУБОРДИНАЦИЯ, а если бойцу на фронте ВНУШАТ, что им жулики командуют...Вспомним начало 1917 года - ни к чему хорошему подобное не привело! Я считаю, что даже если это и так - нарушение субординации, РАЗРУШАЮЩЕЕ АРМИЮ - ЕЩЁ ХУЖЕ !!! Мало ли было жуликов во главе Российской Императорской армии во время Первой Мировой войны - но она как-то ещё воевала! А весной 1917 выпустили Приказ №1 Петросовета, сущностью которого была именно ОТМЕНА СУБОРДИНАЦИИ В АРМИИ - и сначала она, а потом и страна РАЗВАЛИЛИСЬ !!! "Благими намерениями вымощен путь в ад" - мысли были сами по себе хорошие - убрать жуликов из руководства - а привели они К ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЖЕРТВАМ (в том числе и к смертям самих "мечтателей")! Так что - чёрт его знает - ЧТО ЛУЧШЕ !!!
В 1944 году - после заговора своих генералов аж Гитлер ПОЗАВИДОВАЛ Сталину, успевшему своё военное ведомство ДО ВОЙНЫ ОЧИСТИТЬ !!!
Ещё пример - ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ были доказаны УМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДАТЕЛЬСКИЕ ДЕЙСТВИЯ руководства нашим Западным фронтом - Павлова "со товарищи". ИМЕННО ПОЭТОМУ Западный фронт ЕДИНСТВЕННЫЙ ИЗ ВСЕХ в начале войны разгромлен и был (Юго-Западный был разбит позже - только в сентябре). Но Сталин потребовал изменить обвинение с ПРЕДАТЕЛЬСТВА на неумышленную УТРАТУ УПРАВЛЕНИЯ - КАК РАЗ чтобы народ не "размагничивать"! А сейчас...