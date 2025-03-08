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Царьград

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"Привет от Макрона" сработал на Украине. ВСУ показали, на что способны "Миражи"

"Привет от Макрона" сработал на Украине. ВСУ показали, на что способны "Миражи"

На Украине после ухода США сработал "привет от Макрона". ВСУ стали использовать для противовоздушной обороны самолёты "Мираж-2000".

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