Недавно в группе мужчин, живущих «соло» (как правило, почему-то, это не идейные холостяки, а дезертировавшие от семейных проблем бывшие женатые) народ хвастался своей новой жизнью.
Что нельзя делать вместе с женой?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Алматинский камазист приехал на курорт, познакомился с женщиной, все 10 дней они не выходили из номера. На 10 день камазист вышел на балкон и вскрикнул "Блииииииин? Да тут же ещё и море есть"????
Ответить
9 час.
Свежие комментарии