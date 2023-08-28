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Что нельзя делать вместе с женой?

Что нельзя делать вместе с женой?

Недавно в группе мужчин, живущих «соло» (как правило, почему-то, это не идейные холостяки, а дезертировавшие от семейных проблем бывшие женатые) народ хвастался своей новой жизнью.

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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Алматинский камазист приехал на курорт, познакомился с женщиной, все 10 дней они не выходили из номера. На 10 день камазист вышел на балкон и вскрикнул &quot;Блииииииин? Да тут же ещё и море есть&quot;????
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