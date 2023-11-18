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Майкл Оуэн: «Мне никогда не нравился ФФП. Он защищает элитные клубы и практически лишает догоняющие команды шансов на создание конкуренции»

Майкл Оуэн: «Мне никогда не нравился ФФП. Он защищает элитные клубы и практически лишает догоняющие команды шансов на создание конкуренции»

Вчера с «Эвертона» сняли 10 очков за нарушение финансовых правил Премьер-лиги, «ириски» опустились на предпоследнее место в таблице АПЛ.

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