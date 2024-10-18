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Ким Чен Ын назвал подрыв дорог в КНДР разрывом с Южной Кореей

Ким Чен Ын назвал подрыв дорог в КНДР разрывом с Южной Кореей

Подрыв дорог, которые вели из КНДР в Республику Корея, символизирует не только физическое прекращение сухопутного сообщения, но и отказ от идеи объединения Корейского полуострова и концепции соотечественников в отношении южнокорейцев.

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