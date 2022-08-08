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9 млн рублей за дребезжание глушителя. Суд оштрафовал Hyundai в России

9 млн рублей за дребезжание глушителя. Суд оштрафовал Hyundai в России

В Санкт-Петербурге районный суд Кировского района признал компанию ООО «Хендэ Мотор Мануфакторинг Рус» виновной в нарушении закона о защите прав потребителей.

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