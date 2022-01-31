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Месси не забивает с декабря. У форварда «ПСЖ» нет голов в 8 из 9 последних игр

«ПСЖ» уступил «Ницце» (0:0, 5:6 по пенальти) в 1/8 финала Кубка Франции. Форвард парижан Лионель Месси провел на поле весь матч, но результативными ударами не отметился.

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