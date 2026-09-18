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Царьград

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Евгений Огородников прогнозирует рост цен на газ в Европе зимой

Евгений Огородников прогнозирует рост цен на газ в Европе зимой

Евгений Огородников указал на различия в климате Европейских регионов, влияющие на спрос на газ. Север и Запад нуждаются в большем количестве топлива, в отличие от Южной Европы.

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