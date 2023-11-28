«Бабель»: Жену главы военной разведки Украины Буданова отравили тяжелыми металлами

Женщину госпитализировали, она завершает лечение, утверждает изданиеМарианну Буданову, супругу руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, госпитализировали с отравлением тяжелыми металлами, пишет издание «Бабель» со ссылкой на источники.
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