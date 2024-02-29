«Грудь чуть не выпрыгнула»: турецкая звезда Ханде Эрчел эффектно появилась на неделе моды в Париже

Поклонники турецкой атрисы Ханде Эрчел, известной по сериалам «Постучись в мою дверь» и «Любовь не понимает слов», шутят, что ее «грудь живет отдельной жизнью» после очередного выхода звезды на красную дорожку.
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