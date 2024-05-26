Следственный комитет России фиксирует неуклонный рост преступлений мигрантов

Алексей Васильев

Проблема должна решаться четко и жестко. Для начала ценз оседлости и социального статуса. Если чел уж лет 20-30-40 у нас, высшее образование и работает по профессии, то это "не тот мигрант". Такие нам нужны. А вот всякие покупатели паспортов - не очень. Плюс при совершение мигрантом любого преступления вообще (УК РФ) или хулиганки по КоАП РФ он со всей семьей лишается российского гражданства (если было) и едет домой. Вот тогда порядка побольше будет. Плюс ввести за мигрантов налоги ломовые, чтоб работодателю не было никакого кайфа нанимать.