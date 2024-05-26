Театр абсурда
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Театр абсурда

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Следственный комитет России фиксирует неуклонный рост преступлений мигрантов

Следственный комитет России фиксирует неуклонный рост преступлений мигрантов

В последние месяцы буквально на глазах в России обострилась проблема с мигрантами в связи с совершаемыми ими преступлениями.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
мигранты - это недочеловеки.
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14 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Это зачем СК неправду говорит? Колокольчиков прозвинел о том, что количество преступлений мигрантами только 4%. Вот так.
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13 час.
Алексей Васильев
Проблема должна решаться четко и жестко. Для начала ценз оседлости и социального статуса. Если чел уж лет 20-30-40 у нас, высшее образование и работает по профессии, то это &quot;не тот мигрант&quot;.  Такие нам нужны. А вот всякие покупатели паспортов - не очень. Плюс при совершение мигрантом любого преступления вообще (УК РФ) или хулиганки по КоАП РФ он со всей семьей лишается российского гражданства (если было) и едет домой. Вот тогда порядка побольше будет. Плюс ввести за мигрантов налоги ломовые, чтоб работодателю не было никакого кайфа нанимать.
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12 час.

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