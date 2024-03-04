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В МО ФРГ потребуют отставки Писториуса после скандала после «офицерской утечки»

В МО ФРГ потребуют отставки Писториуса после скандала после «офицерской утечки»

Член комитета военного ведомства Германии по обороне Герольд Оттен в ходе разговора с журналистами заявил, что главе бундестага Борису Писториусу возможно придется уйти в отставку из-за скандала вокруг утечки аудиозаписи беседы высокопоставленных офицеров армии ФРГ о нанесении ударов по Крымскому мосту ракетами Taurus.

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