"Зеленский уготовил для юго-востока страны судьбу выжженного поля. Ему не нужно население этих территорий, киевские нацисты их даже за людей не воспринимают и готовы пожертвовать ими во имя своих нацистских планов", - отметил экс-депутат Рады.
"Зеленский уготовил для юго-востока страны судьбу выжженного поля. Ему не нужно население этих территорий, киевские нацисты их даже за людей не воспринимают и готовы пожертвовать ими во имя своих нацистских планов", - отметил экс-депутат Рады.
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