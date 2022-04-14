Российская газета

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Экс-депутат Рады Журавко: Зеленский уготовил юго-востоку Украины судьбу выжженного поля

"Зеленский уготовил для юго-востока страны судьбу выжженного поля​​​. Ему не нужно население этих территорий, киевские нацисты их даже за людей не воспринимают и готовы пожертвовать ими во имя своих нацистских планов", - отметил экс-депутат Рады.

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