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"Известия": в России разработали новый плавучий бронежилет "Бор-М"

"Известия": в России разработали новый плавучий бронежилет "Бор-М"

Российское производственно-конструкторское предприятие НПП "Филлин" создало новый бронежилет "Бор-М", который позволит военнослужащему держаться на воде благодаря баллистическому пакету и амортизационному демпферу из легких материалов.

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