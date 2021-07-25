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Японец Хоригоме стал первым олимпийским чемпионом в скейтбординге – он победил в Токио-2020 в дисциплине стрит

Японский скейтбордист Юто Хоригоме одержал победу на Олимпиаде-2020 в дисциплине стрит. Он стал первым чемпионом Игр в истории скейтбординга.

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