14-я разгромная победа «Барсы» в сезоне, «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм», «Спартак» расстался с Таварешем, Павлюченкова и Шнайдер в 3-м круге AO, 85-е место Йоханнеса Бо и другие новости

«Реал» против «Барсы» в Суперкубке Испании, Овечкин и Костомаров – спортсмены 2024-го по опросу ВЦИОМ, 917-й гол Роналду, выкрики Лапорты, жалоба Джоковича на отравление, расизм в футзале и другие новости