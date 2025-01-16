14-я разгромная победа «Барсы» в сезоне, «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм», «Спартак» расстался с Таварешем, Павлюченкова и Шнайдер в 3-м круге AO, 85-е место Йоханнеса Бо и другие новости

1. «Барселона» разнесла «Бетис» в Кубке Испании – 5:1! Ямаль забил и отдал на Кунде, у Ольмо 2 ассиста, Роке реализовал пенальти.
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