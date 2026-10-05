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Наше Ховрино

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Мэр столицы сообщил, как обследуют инфраструктуру метро

В течение этого года диагностические составы метро прошли по тоннелям свыше 26 тысяч километров. Как отметил Сергей Собянин, обследования провели на всех 17 линиях, в электродепо и на служебно-соединительных ветвях, а также на первом участке Рублево-Архангельской линии, запущенном 5 сентября.

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