Hindustan Times: усталость и тошнота могут быть симптомами «тихого» инфаркта

Почти половина случаев инфаркта миокарда не сопровождаются явно выраженными признаками. Сердечный приступ маскируется под другие болезни, и человек теряет драгоценные минуты, не обращаясь за медицинской помощью.
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