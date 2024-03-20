Жителей Республики Крым и Севастополя приглашают на подготовку к «Диктанту Победы»

Жителей Республики Крым и Севастополя приглашают присоединиться к подготовке к «Диктанту Победы». С 21 по 22 марта в Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия пройдет «Открытый лекторий», который поможет подготовиться к «Диктанту Победы», который состоится 26 апреля.
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