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Российские войска "Север" ликвидировали 35 украинских солдат под Купянском

Российские войска "Север" ликвидировали 35 украинских солдат под Купянском

Подразделения российских войск "Север" нейтрализовали до 35 украинских солдат на Купянском направлении, сообщает офицер Ярослав Якимкин.

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