Военнослужащие Военно-морских сил Испании и сотрудники Федерального бюро расследований США в нейтральных водах у берегов Португалии высадились на борт контейнеровоза Baltic Summer и задержали российских моряков.
Mash: силовики из Испании и США захватили корабль с русским экипажем
Комментарии
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Roman Resser
Нет, я никуда не ходил. Военный пенсионер. У меня племянник ходит. Звонит куда-то, вызывают, а через пару недель команда в сборе и в море. Через 9-10 месяцев возвращается, отдыхает и снова нанимается. Я сужу по нему. Свое дело знает браво, четырнадцать лет ходит под разными флагами. То что у танкеров пробелы, мне не понятно, но зато знаю, какие проблемы они создали. Возможно, у них свои "сердюковы" и "шойгу".
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3 час.
Владимир Морж
И что? Моряков отпустят, а судно, и груз конфискуют?
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2 час.
Betahon
Не зря против фашистских морских разбойников союзники применяли конвоирование караванов военными судами и авиацией, придавая этому большое значение в области безопасности грузов и экипажей. Конечно, к каждому судну субмарину под ним не приставишь, но подход к проблеме был подсказан давно... Кстати, конвоированием успешно занимаются наши военные ЧОПы!
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43 мин.
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