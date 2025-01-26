Mash: силовики из Испании и США захватили корабль с русским экипажем

Roman Resser

Нет, я никуда не ходил. Военный пенсионер. У меня племянник ходит. Звонит куда-то, вызывают, а через пару недель команда в сборе и в море. Через 9-10 месяцев возвращается, отдыхает и снова нанимается. Я сужу по нему. Свое дело знает браво, четырнадцать лет ходит под разными флагами. То что у танкеров пробелы, мне не понятно, но зато знаю, какие проблемы они создали. Возможно, у них свои "сердюковы" и "шойгу".