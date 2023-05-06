Военное обозрение

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The Wall Street Journal: США укрепляют ПВО Украины перед контрнаступлением

The Wall Street Journal: США укрепляют ПВО Украины перед контрнаступлением

Западные партнёры Киева во главе с Соединёнными Штатами продолжают накачивать Украину оружием, очень надеясь нанести России поражение.

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