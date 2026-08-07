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«Халл» купил хавбека сборной Норвегии U21 Хьерте-Даля у «Тромсе» за 10 млн фунтов

« Халл » объявил о подписании Йенса Хьерте-Даля. 20-летний полузащитник перешел в английский клуб из « Тромсе » и подписал контракт до 2031 года.

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