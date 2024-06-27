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«Оборона утонула». Украинские чиновники разворовали деньги, предназначенные на строительство линий обороны под Запорожьем

«Оборона утонула». Украинские чиновники разворовали деньги, предназначенные на строительство линий обороны под Запорожьем

Когда в украинских СМИ появилась новость о том, что фортификационные сооружения на Запорожском направлении затоплены, а все траншеи завалены из-за некачественного строительства, можно было бы подумать, что это такая хитрая уловка украинских сил информационно-психологических специальных операций.

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