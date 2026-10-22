“If Democrats retake the House in November, Hakeem Jeffries is all but certain to become speaker in January — the first Black American to hold the post,” the Washington Post reports.
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