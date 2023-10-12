Мигранты рвутся в МВД: там расчищают место для особо ценных специалистов из Средней Азии

АНГЕЛ АНГЕЛ

То что суды, правоохранительные органы и т.д. давно работаю не бескорыстно на пришлых это факт. Власть с бизнесом выдавливает Русских и подменяет их пришлыми т.к. миграция и ввоз пришлых стало бизнесом, который потянул сразу наркотрафик и наркоторговлю, проституцию, кожно венерические и другие заболевания и т.д. Политики, чиновники с бизнесом отмывают социальные средства которые должны быть направлены на решения вопросов граждан России за счет регистраций и бесконтрольного предоставления Российского гражданства. Когда говорят о проблемах с трудовыми кадрами это ложь. В России пришлых не менее 15мил.чел., а с учетом нелегалов, с липовыми регистрациями, гражданством России более 20 мил.чел.... Из них пенсионеров и женщин с детьми не менее 8 мил.чел. и все висят на социалке Русских. Для содержания и обслуживания только пришлых необходимо в экономике не менее 50% от их численности, это порядка 10 мил.чел. Это занятые не только власти, но и работников во всех сферах экономики, так какой смысл их вообще ввозить? Более 60% пришлых при получении регистрации сразу идут и приобретают оружие в магазинах, столько же хотят проживать в России по своим законам. Если их будут брать в органы правопорядка, спецслужбы, в ВС то сами их обучим и вооружим и они в любой момент устроят то что происходит в Сербии, Ближнем Востоке, ЕС. В Россию разрешать въезд только по рабочим визам на срок не более 6 месяцев, без права на гражданство, ввоза семей, пенсионеров и т.д. Отработали домой не выехал 5 лет трудотерапии в колонию без права на УДО и выезд после отбывания срока на родину без права посещения России 10 лет за собственный счет. Паспорта ими сдаются в миграционную службу в обмен на трудовой паспорт после прохождения за свой счет медицинской комиссию в том числе и КВД с тубдиспансером. Зараженные или подцепившие заболевания выдворяются за собственный счет на родину. Отсидевшие за нарушения выдворяются за свой счет на родину. Ограничивать передвижение по России не далее региона где им предоставлена рабата под ответственность работодателей и чиновников отвечающих за ввоз пришлых. и т.д. Ни какого оружия. Выезд, переводы денег на родину при наличии налоговой декларации о доходах и уплате налогов. Запрет на приобретение недвижимости и т.д. Запретить в России двойное гражданство и вид на жительство в других государствах, иметь имущество, счета в банках в зарубежных государствах и т.д. Только жесткие меры и контроль...