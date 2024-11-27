В столичном зоопарке поселятся два малайских медвежонка

В Московском зоопарке появятся еще два малайских медвежонка — самка и самец. По прибытии в столицу их поместят в карантинную зону, а затем переселят к медведице того же вида, которую привезли в Москву в августе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии