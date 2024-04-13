Китай заявил о желании углубить сотрудничество с КНДР

Global Look Press/Yan Yan/Xinhua Власти Китая заявили о намерении расширить сотрудничество с КНДР, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент) Чжао Лэцзи.
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