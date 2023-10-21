Какой сегодня праздник, 21 октября: церковный праздник Трифон и Пелагея отмечают в России Анна ЧернышоваВ субботу, 21 октября 2023 года, согласно народным обычаям проводится церковное торжество Трифон и Пелагея.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии