В Татарстане обсудили проблемы таксомоторной отрасли.

9 июля в Управлении Госавтоинспекции республики прошло заседание круглого стола, на котором обсудили проблемы и перспективы развития перевозок пассажиров такси, вопросы организации работы информационно-навигационных систем, а также дефицита водителей этой в сфере.
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