Могущественный покровитель решил судьбу вышвырнутого с ТВ Сатановского

Скандал с востоковедом не прекращает утихатьЗнаменитый политолог Евгений "Армагеддоныч" Сатановский был громко выгнан с работы на передаче Владимира Соловьева после того, как в эфире позволил себе нелестное высказывание об официальном представителе МИД Марии Захаровой.