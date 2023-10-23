Могущественный покровитель решил судьбу вышвырнутого с ТВ Сатановского

Скандал с востоковедом не прекращает утихатьЗнаменитый политолог Евгений "Армагеддоныч" Сатановский был громко выгнан с работы на передаче Владимира Соловьева после того, как в эфире позволил себе нелестное высказывание об официальном представителе МИД Марии Захаровой.
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