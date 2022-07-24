Иммунолог: «кентавр» может положить конец эпидемии COVID-19

Новый подвид омикрон-штамма коронавируса «кентавр» может стать живой вакциной, заявил эксперт.По словам доктора медицинских наук и врача-иммунолога Владислава Жемчугова, речь идет о более заразном подвиде, который быстро «проиммунизирует» население.