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Иммунолог: «кентавр» может положить конец эпидемии COVID-19

Иммунолог: «кентавр» может положить конец эпидемии COVID-19

Новый подвид омикрон-штамма коронавируса «кентавр» может стать живой вакциной, заявил эксперт.По словам доктора медицинских наук и врача-иммунолога Владислава Жемчугова, речь идет о более заразном подвиде, который быстро «проиммунизирует» население.

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