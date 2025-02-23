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Царьград

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Масленица в Петербурге 2025: где встретить, площадки, где бесплатно поесть блины

Масленица в Петербурге 2025: где встретить, площадки, где бесплатно поесть блины

От AI-технологий до гигантских блинов — каждый найдёт развлечение по душе.Масленичная неделя в Санкт-Петербурге пройдёт с 24 февраля по 2 марта 2025 года, завершившись яркими проводами зимы в Прощёное воскресенье.

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