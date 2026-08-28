Путин о перспективах транспорта на газомоторном топливе в России

Введение и позиция президента 28 августа 2026 года в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин в ходе встречи с инженерами Горьковского автомобильного завода высказался о перспективах развития автотранспорта в стране.
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