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Калуга-поиск

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Щи со щёчками, кукуруза и кофе со сливками: кто победил на ярмарке "Калуга. Улица. Еда"

Щи со щёчками, кукуруза и кофе со сливками: кто победил на ярмарке "Калуга. Улица. Еда"

С 27 по 30 августа в Калуге проходит эногастрономическая ярмарка "Калуга. Улица. Еда", приуроченная к 655-летию города.

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