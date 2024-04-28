Такая ситуация запущенная.Мы женились дважды, первый раз, как говорится, по большой и чистой любви, второй раз, видимо, по глупости.
Муж женился второй раз, теперь опять говорит, что это ошибка
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Майя Maja
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14 час.
В
Воробей
- "У нас нет особых проблем, во всяком случае тех, о которых следовало бы написать." Можно предположить, что всё же что-то там есть! Муж определённо, не чувствует себя там на своём месте. Суда по этому, "что мне нужен другой мужчина, более сильный, умный" он не ощущает себя уместно там. Эму бы ещё в придачу быть более последовательным - ушел, так ушел!
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