Экономические «кнут и «пряник» Запада для Кыргызстана

Рустам МАСАЛИЕВ Похоже, Бишкек очень гордится начинающимся сегодня третьим международным ПЛАС-форумом Digital Kyrgyzstan, который соберёт множество представителей регуляторов, международного банковского сообщества, включая участников страновых рынков всей Центральной Азии (топ-менеджмент банков, МФО, инвестиционных фондов), а также финансово-технологических компаний, торгового ретейла и поставщиков решений для цифровой трансформации бизнеса.