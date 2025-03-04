БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 407 подписчиков

Экономические «кнут и «пряник» Запада для Кыргызстана

Экономические «кнут и «пряник» Запада для Кыргызстана

Рустам МАСАЛИЕВ  Похоже, Бишкек очень гордится начинающимся сегодня третьим международным ПЛАС-форумом Digital Kyrgyzstan, который соберёт множество представителей регуляторов, международного банковского сообщества, включая участников страновых рынков всей Центральной Азии (топ-менеджмент банков, МФО, инвестиционных фондов), а также финансово-технологических компаний, торгового ретейла и поставщиков решений для цифровой трансформации бизнеса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх