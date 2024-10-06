СК: задержаны подозреваемые в покушении на пенсионерку-волонтера в Нижнем Тагиле

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в покушении на убийство 78-летней пенсионерки-волонтера в Нижнем Тагиле, сообщил журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области.
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