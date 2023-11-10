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Оператор самарского ТЦ “Гудок” проиграл иск к H&M

Оператор самарского ТЦ “Гудок” проиграл иск к H&M

Решение было вынесено в ходе разбирательств между ООО “Гудок” и иностранным брендом одежды.Самарская компания, подконтрольная инвестиционному холдингу “Виктор и Ко”  в феврале текущего году обратилась с иском к ООО “Эйч-Энд-Эм Хеннес энд Мауриц” о взыскании 220 миллионов рублей убытков в результате незаконного прекращения договора аренды.

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