Оператор самарского ТЦ “Гудок” проиграл иск к H&M

Решение было вынесено в ходе разбирательств между ООО “Гудок” и иностранным брендом одежды.Самарская компания, подконтрольная инвестиционному холдингу “Виктор и Ко” в феврале текущего году обратилась с иском к ООО “Эйч-Энд-Эм Хеннес энд Мауриц” о взыскании 220 миллионов рублей убытков в результате незаконного прекращения договора аренды.