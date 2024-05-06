В России началась трехдневная рабочая неделя с 6 по 8 мая. Это связано с празднованием Дня Победы. В соответствии с правительственным графиком работы, в стране введен сокращенный трехдневный рабочий период.
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