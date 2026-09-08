Назван указывающий на необходимость изменить распорядок дня сигнал психики

Психолог Лаура Гонсалес Мартинес призвала обратить внимание на один сигнал психики, который указывает на необходимость изменить распорядок дня.
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