Для завершивших службу участников СВО в Москве провели карьерные консультации

Город не оставляет без внимания тех, кому нужно помочь вернуться к гражданской жизни В Москве работает Единый центр поддержки ветеранов СВО, и недавно здесь прошел марафон, посвященный трудоустройству и развитию карьеры.
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