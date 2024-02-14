В Керчи задержали участника крупной ОПГ, объявленного в международный розыск

В Керчи задержали участника крупной организованной преступной группы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в декабре минувшего года на территории, прилегающей к ресторану «Видная застава» в Ленинском городском округе Подмосковья произошла перестрелка, в которой один человек погиб, еще один был ранен.
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