В Керчи задержали участника крупной ОПГ, объявленного в международный розыск

В Керчи задержали участника крупной организованной преступной группы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в декабре минувшего года на территории, прилегающей к ресторану «Видная застава» в Ленинском городском округе Подмосковья произошла перестрелка, в которой один человек погиб, еще один был ранен.