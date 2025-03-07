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В Киеве заявили, что Украина делает все, чтобы наладить отношения с США

В Киеве заявили, что Украина делает все, чтобы наладить отношения с США

Восстановлением отношений с США, всецело озабочены в Киеве, заявил депутат от партии «Слуга народа», член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 7 марта в эфире YouTube-канала украинского издания «Обозреватель» По словам Вениславского, глава киевского режима Владимир Зеленский] «лично и вся властная команда» пытаются сделать все, чтобы нормализовать отношения с Вашингтоном.

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