Нижегородский врач рассказала, что делать, если у матери пропало молоко

Считается, что даже самые лучшие и дорогие молочные смеси не могут заменить грудное молоко. Кроме того, доказано, что грудное вскармливание снижает риск развития у ребёнка в будущем аллергии, ожирения, сахарного диабета, аутоиммунных и онкологических заболеваний.