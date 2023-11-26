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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Бородавко: «Большунов сумел выиграть, но преимущество совсем маленькое. До суперформы Александру далеко»

Сегодня на Кубке России в Вершине Теи прошли классические гонки с раздельным стартом. Победили Александр Большунов и Вероника Степанова.

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