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Искусственный интеллект: пути развития и механизмы контроля

Искусственный интеллект: пути развития и механизмы контроля

23 мая состоялось заседание Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему «Злоупотребления с использованием искусственного интеллекта и возможности противодействия».

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