Искусственный интеллект: пути развития и механизмы контроля

23 мая состоялось заседание Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему «Злоупотребления с использованием искусственного интеллекта и возможности противодействия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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